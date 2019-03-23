На небоскрёбе в Дубае появилась фотография премьера Новой Зеландии

На небоскрёбе Бурдж-Халифа в Дубае разместили фотографию премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Так страну поблагодарили за поддержку мусульман после терактов в мечетях города Крайстчерч.

— Спасибо премьер-министру Джасинде Ардерн и Новой Зеландии за ваше искреннее сочувствие и поддержку, которая завоевала уважение 1,5 миллиарда мусульман после теракта, который потряс мусульманское сообщество по всему миру, — написал в "Твиттере" премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

New Zealand today fell silent in honour of the mosque attacks' martyrs. Thank you PM @jacindaardern and New Zealand for your sincere empathy and support that has won the respect of 1.5 billion Muslims after the terrorist attack that shook the Muslim community around the world. pic.twitter.com/9LDvH0ybhD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 22 марта 2019 г.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Новой Зеландии была открыта стрельба, в результате погибло 50 человек, ещё 50 были госпитализированы с разными ранениями. Нападавший при этом вёл прямую трансляцию атаки в Интернете.

Ответственным за нападения считают Брентона Тарранта, которого называют "новозеландским Брейвиком". За несколько минут до терактов он направил властям свой "манифест".