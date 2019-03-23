На небоскрёбе в Дубае появилась фотография премьера Новой Зеландии

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На небоскрёбе в Дубае появилась фотография премьера Новой Зеландии

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На небоскрёбе Бурдж-Халифа в Дубае разместили фотографию премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Так страну поблагодарили за поддержку мусульман после терактов в мечетях города Крайстчерч.

Спасибо премьер-министру Джасинде Ардерн и Новой Зеландии за ваше искреннее сочувствие и поддержку, которая завоевала уважение 1,5 миллиарда мусульман после теракта, который потряс мусульманское сообщество по всему миру, — написал в "Твиттере" премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Новой Зеландии была открыта стрельба, в результате погибло 50 человек, ещё 50 были госпитализированы с разными ранениями. Нападавший при этом вёл прямую трансляцию атаки в Интернете.

Ответственным за нападения считают Брентона Тарранта, которого называют "новозеландским Брейвиком". За несколько минут до терактов он направил властям свой "манифест".

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