Актёры объявили о завершении сериала "Сверхъестественное"

Популярный американский телесериал "Сверхъестественное", рассказывающий историю братьев Винчестер, которые ездят по США и избавляют страну от разнообразных демонов и всевозможной нечисти, не получит продолжения после 15-го сезона. Об этом сообщили сами исполнители главных ролей в "Инстаграме".

— Пятнадцать лет шоу, которое, определённо, изменило мою жизнь. И мы просто хотели, чтобы вы услышали от нас, что, хотя мы будем рады следующему году, это будет финал. Большой, грандиозный финал, — сказал Дженсен Эклс, исполнитель роли Дина Винчестера.

Сериал "Сверхъестественное" выходит с 2005 года и является самым продолжительным шоу в истории телеканала The CW. Ожидается, что последний сезон будет состоять из 20 серий, что доведёт их общее количество до 327.