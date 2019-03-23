Джимми Картер побил рекорд долголетия среди президентов США

Ему 94, он активно занимается благотворительностью, а ещё даёт уроки в воскресной школе.

Джимми Картер стал старейшим президентом США, сообщает The Hill. 39-й глава Белого дома превзошёл предыдущего рекордсмена — Джорджа Буша — старшего, который умер в возрасте 94 лет и 171 дня.

Картеру исполнится 95 в октябре 2019 года, и он ведёт весьма активную для своего возраста жизнь: вместе с 91-летней супругой ежегодно участвует в Рабочем проекте Джимми и Розалин Картер, запущенном ради строительства жилья для нуждающихся.

Кроме того, экс-президент преподаёт в воскресной школе баптистской церкви в своём родном городке Плейнс в Джорджии.

Картер руководил США с 1977 по 1981 годы. В 1979-м он подписал с Брежневым договор ОСВ-2 об ограничении стратегических вооружений (знаменитый поцелуй двух лидеров вошёл в историю).

Но после ввода советских войск в Афганистан отношения двух стран осложнились. В 1980-м США бойкотировали Олимпиаду в Москве.

При Картере иранский лидер аятолла Хомейни назвал Штаты "Большим Сатаной". При этом внутри США критики ругали президента за слабую политику.

Отметим, что в США рейтинг президентов-долгожителей в своё время возглавляли также Рональд Рейган (прожил 93 года), Герберт Гувер (прожил 90 лет) и Джон Адамс (прожил 90 лет).