Незадолго до смерти Началова призналась, что хотела выйти замуж в третий раз

Певица впервые показалась на публике с новым избранником в июле прошлого года на премии канала "Муз-ТВ", однако пара так и не поженилась.

В одном из своих последних интервью певица Юлия Началова признавалась журналистам, что всерьёз собирается выйти замуж в третий раз. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

— В моём репертуаре есть песня про Новый год и Рождество, а мой коллектив часто её поёт иначе: "Новый год — новый муж". Они, конечно, преувеличивают. Но о третьем браке я, конечно, думаю, — рассказала тогда Началова.

По информации журналистов, избранником певицы должен был стать 38-летний судья из Нижнего Новгорода, с которым она впервые вышла на публику в июне 2018 года на премии канала "Муз-ТВ".

Началова рассказывала, что уже познакомила с будущим избранником свою 11-летнюю дочь Веру, но не торопится с остальным, поскольку хочет "продлить конфетно-букетный период". По её плану свадьба должна была "непременно" состояться в 2018 году.

Пара так и не поженилась, а на церемонии прощания с артисткой возлюбленный Юлии стоял в очереди в числе обычных поклонников вне круга близких.

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Её похоронили в любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве, поклонники проводили певицу под крики "Браво!".