Медведева показала свой головокружительный прокат от первого лица

Российская фигуристка Евгения Медведева появилась в новом ролике компании Nike в "Инстаграме", главной изюминкой которого стало то, что он был записан от первого лица.

— Вот что значит быть двукратным олимпийским призёром по фигурному катанию, — сказано в описании к видеозаписи.

Многие пользователи в комментариях отметили, что этот самый "двукратный чемпион" крайне мил собой и способен творить на льду "невероятные вещи".