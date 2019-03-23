Медведева показала свой головокружительный прокат от первого лица

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Медведева показала свой головокружительный прокат от первого лица

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Российская фигуристка Евгения Медведева появилась в новом ролике компании Nike в "Инстаграме", главной изюминкой которого стало то, что он был записан от первого лица.

Вот что значит быть двукратным олимпийским призёром по фигурному катанию, — сказано в описании к видеозаписи.

Многие пользователи в комментариях отметили, что этот самый "двукратный чемпион" крайне мил собой и способен творить на льду "невероятные вещи".

Причём буквально вчера, 22 марта, Евгения стала бронзовым призёром чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, уступив другой россиянке Алине Загитовой и казахстанской спортсменке Элизабет Турсынбаевой. Момент, когда россиянки поздравляют друг друга у пьедестала, попал в объективы камер.

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