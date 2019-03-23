Машинист спас привязанного к рельсам пса в Ленобласти

В Ленинградской области представят к награде машиниста электропоезда, который спас привязанную к рельсам собаку. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" со ссылкой на руководство Октябрьской железной дороги.
Выяснилось, что на днях животное обрекли на смерть недалеко от станции Антропшино в Гатчинском районе. Машинист заметил пса и начал сигналить в попытке отогнать, но он не двигался, и тогда пришлось остановить электричку.
Как писал Лайф, в январе 2019 года в Хакасии полицейские спасли щенков, брошенных в мешке на железнодорожные пути.
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