Машинист спас привязанного к рельсам пса в Ленобласти

Собака не реагировала на сигналы мчавшейся на неё электрички. Машинист едва успел остановить состав.

В Ленинградской области представят к награде машиниста электропоезда, который спас привязанную к рельсам собаку. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" со ссылкой на руководство Октябрьской железной дороги.

Выяснилось, что на днях животное обрекли на смерть недалеко от станции Антропшино в Гатчинском районе. Машинист заметил пса и начал сигналить в попытке отогнать, но он не двигался, и тогда пришлось остановить электричку.

Как писал Лайф, в январе 2019 года в Хакасии полицейские спасли щенков, брошенных в мешке на железнодорожные пути.