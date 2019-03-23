Зеленский оценил обещание Порошенко "вернуть" Крым после выборов

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Зеленский оценил обещание Порошенко "вернуть" Крым после выборов

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Фото: © Официальный сайт Владимира Зеленского 

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление действующего главы государства Петра Порошенко о том, что он "вернёт" Крым сразу после выборов.

— Я не знаю, как это сделать, — отметил Зеленский в интервью телеканалу Ictv, добавив, что полуостров может вернуться в состав Украины "после смены власти в РФ".

Ранее Пётр Порошенко пообещал "вернуть Крым Украине без торгов и договорённостей", причём сделать это "сразу после президентских выборов", которые пройдут в стране 31 марта.

К слову, Порошенко уверен в своей победе на выборах, однако его лидерство в антирейтинге кандидатов свидетельствует об обратном. При этом большинство украинцев называет фаворитом предвыборной гонки как раз Зеленского.

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