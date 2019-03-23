Более 750 человек погибли от рук террористов в Европе с 2000 года

С начала 21-го века экстремисты совершали атаки в 15 странах ЕС. Европейцы гибли ещё в трёх десятках других государств мира.

В результате террористических атак в Евросоюзе с 2000 по 2018 годы погибли 753 человека, ещё 1115 граждан ЕС убили за пределами Европы. Такие цифры приводятся в вышедшей в Мадриде "Белой и чёрной книге терроризма в Европе", пишет РИА "Новости".

По данным издания, с начала 21-го столетия экстремисты атаковали 15 стран Европы. Граждане ЕС становились жертвами терроризма и в 30 других государствах.

В книге отмечается, что в прошлом году нападения террористов унесли меньше жизней, чем в предыдущие годы, однако подчёркивается, это не агрессия стала слабее, а борьба с экстремизмом усилилась, и как следствие — многие атаки провалились.

Инициатор проекта — депутат Европарламента Майте Пагасауртундуа. Её брат в 2003 году погиб от рук террористов баскской группировки ЭТА. Женщина уверена, что нельзя эффективно бороться с терроризмом, не зная, кем были его жертвы и сколько их.

Она также выразила уверенность, что это ужасное явление "было, есть и будет", пока существуют одержимые злом фанатики. И бороться с этим нужно, стараясь не допускать их появления.

— Радикальные суждения могут перейти в фанатизм, а тот, в свою очередь, в насильственный фанатизм или даже насильственный фанатизм организованной группы. Надо пытаться предотвращать эти феномены в зародыше — до того, как люди превратятся в террористов, — сказала депутат.