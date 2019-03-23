Обама поздравил Дженнифер Лопес с помолвкой и поделился опытом семейной жизни

Бывший глава Белого дома Барак Обама не упустил из виду помолвку певицы Дженнифер Лопес и её бойфренда бейсболиста Алекса Родригеса. 44-й президент США поздравил звёздную пару письмом, в котором поделился опытом семейной жизни.

Фотографию послания опубликовал в "Твиттере" сам Родригес. Судя по снимку, оно написано от руки бывшим президентом. В нём Обама рассказывает, что жизненные испытания преодолевать гораздо проще при поддержке близкого человека. И намекает на то, что разбирается в вопросе, ведь он с женой Мишель прожил вместе уже 26 лет.

This means the world to us.

#44 pic.twitter.com/TyIQTMAOpW — Alex Rodriguez (@AROD) 22 марта 2019 г.

О том, что Джей Ло в четвёртый раз может выйти замуж, стало известно 10 марта, когда она и её возлюбленный Алекс Родригес опубликовали одинаковые фотографии с изображением обручального кольца на безымянном пальце. Правда, спустя всего пару недель после помолвки жениха обвинили в измене.