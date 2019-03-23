Число погибших при взрыве на химзаводе в Китае возросло до 64

Число жертв взрыва на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 64 человек, ещё 28 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает The Beijing News.

По словам мэра города Яньчэн Цао Лубао, из-за технических сложностей пока удалось установить личность только 26 погибших. Он также сообщил, что ещё 21 пострадавший находится в больнице в критическом, ещё 73 — в тяжёлом состоянии.

21 марта на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" взорвался резервуар для хранения химикатов. Взрыв был такой силы, что в этот день в этой провинции были зафиксированы толчки магнитудой 2,2 балла и глубиной 0 метров, а на месте взрыва образовался кратер глубиной около 500 метров.

Позже в Сети появились кадры с разрушениями после происшествия. Всего повреждено более 2,8 тысячи домов, из них 89 не подлежат восстановлению. Из района ЧП были эвакуированы около 4 тысяч человек, а занятия в школах и детских садах отменены.