Мечети в Новой Зеландии вновь открыты для прихожан после терактов

Мечети новозеландского города Крайстчерч, где в результате стрельбы погибли 50 человек и ещё 50 пострадали, вновь открыты для верующих. Об этом сообщается на сайте региональной полиции.

— Сегодня полиция вернула мечети Аль-Нур и Линвуд местной общине. Присутствие вооружённой полиции останется как в этих мечетях, так и в других мечетях Новой Зеландии, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что были сняты полицейские кордоны на дорогах к мечетям.

Напомним, 15 марта в две мечети в Новой Зеландии ворвались люди с оружием и открыли стрельбу. Всё происходящее они транслировали в Интернете. Позже был арестован 28-летний австралиец Брентон Таррант, его считают виновником обоих нападений.