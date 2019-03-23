Умерла первая исполнительница песни "Спят усталые игрушки"

В 1964 году Валентина Дворянинова записала знаменитую песню из передачи "Спокойной ночи, малыши!" — и 12 лет под её голос засыпали все дети Советского Союза.

На 92-м году жизни скончалась популярная советская певица Валентина Дворянинова, сообщает "Российская газета" со ссылкой на подругу артистки Ольгу Диктович.

— Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время, — рассказала Диктович.

Валентина Дворянинова была солисткой знаменитого оркестра Олега Лундстрема, сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем. Визитной карточкой певицы стали композиции "Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".

Прощание с певицей пройдёт 25 марта в зале Митинского крематория.