Из-за родов Меган Маркл в больнице на месяц отменили выходные

В этом госпитале сформировалась уже некоторая традиция "королевских родов": в частности, здесь появился на свет принц Гарри.

Герцогиня Суссекская Меган Маркл вопреки слухам будет рожать первенца не в больнице "Фримли-Парк", которая расположена неподалёку от её дома, а в лондонском госпитале Святой Марии, где это делала и Кейт Миддлтон, передаёт The Daily Mail.

По информации журналистов, 37-летняя Маркл окажется в больнице уже в ближайшие недели. Руководство учреждения дало указания отменить выходные дни для персонала в апреле в ожидании визита именитой роженицы.

Отмечается, что в госпитале сформировалась уже некоторая традиция "королевских родов". Именно здесь появились на свет дети принцессы Дианы — Уильям и Гарри. Здесь же родился первенец принцессы Анны Питер Марк Эндрю Филлипс. В общей сложности в больнице увидели свет восемь отпрысков монарших особ.

Что же касается самой Меган Маркл, то она активно готовится стать мамой. В феврале она, будучи беременной, тайно вылетела в США, чтобы провести вечеринку в честь будущего малыша, что не вызвало одобрения в глазах её супруга — принца Гарри. После этого она решила устроить ещё одну подобную тусовку, но уже в более узком кругу.