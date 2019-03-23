Родственники погибших в "Зимней вишне" собрались на панихиду в Кемерове — видео

В кемеровском Знаменском соборе прошла панихида по жертвам пожара в ТЦ "Зимняя вишня". На службу прибыли родные и близкие погибших, а также губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Лайф публикует кадры из храма.

Родственников привезли на автобусах, их сопровождали медики и психологи. Кроме того, панихиды по погибшим служат сегодня во всей области.

Страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли.

Дата проведения панихиды была выбрана раньше годовщины со дня трагедии из-за Великого поста, так как заупокойные поминовения в это время проводятся только по субботам.