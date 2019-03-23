В Узбекистане арестовали россиянина на угнанной машине

Согласно законам страны, мужчине может грозить заключение сроком от пяти до двадцати лет.

Россиянин был задержан пограничной службой Узбекистана, когда пытался проникнуть в страну на угнанной в России иномарке. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

По информации правоохранителей, мужчина предъявлял документы на автомобиль Toyota Camry, которым управлял, однако проверка показала что они поддельные, а сама машина была угнана на территории России. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а также отправлено соответствующее уведомление в МВД РФ.

Задержание россиянина произошло ещё в конце февраля, однако известно об этом стало только сейчас. Отмечается, что, согласно законам Узбекистана, угон автомобиля карается тюремным заключением на срок от 5 до 20 лет.