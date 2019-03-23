В WhatsApp появится счётчик пересланных сообщений

В бета-версии мессенджера WhatsApp разработчики добавили новую функцию — счётчик пересланных сообщений. Это значит, что пользователи смогут посмотреть, сколько раз их сообщения отправлялись в другие чаты. Как сообщает Wabetainfo, опция доступна в обновлении 2.19.80.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно зажать палец на отправленном сообщении и нажать на значок вопроса. В выпадающем списке будет написано, сколько раз послание пересылалось. При этом сообщения, которые были переадресованы более четырёх раз, будут помечаться специальным символом.

Новая опция направлена на борьбу с недостоверной информацией и спамом.

Ранее стало известно, что приложение WhatsApp Business стало доступно на iOS в некоторых регионах.