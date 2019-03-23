Диетолог предупредил об опасности свежевыжатых соков

При этом вред не становится меньше, даже если напиток приготовлен из овощей, особенно моркови и свёклы.

После переработки цельных фруктов в сок продукт не только теряет витамины и клетчатку, но даже становится опасным для здоровья. Об этом предупредили специалисты из американской Академии питания и диетологии.

— Свежевыжатый сок резко повышает уровень сахара в крови до драматических масштабов. Цельные фрукты не дают такого эффекта, — объяснил в эфире CNN диетолог Робин Форутан.

По его словам, привлекательный на первый взгляд фруктовый напиток из-за содержания сахара является "концентрированным источником калорий". При этом опасность не становится меньше, даже если сок приготовлен из овощей, особенно моркови и свёклы. Форутан предостерёг от употребления более 110 граммов свежевыжатого сока за один раз. Регулярное употребление таких напитков может стать причиной развития диабета, добавил он.

Ранее Лайф писал, что капельница с фруктовым соком чуть не убила любительницу нетрадиционной медицины.