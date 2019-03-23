Медведев поручил представить к 1 июня новую концепцию административного кодекса

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Медведев поручил представить к 1 июня новую концепцию административного кодекса

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Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового административного кодекса. Поручение опубликовано на сайте правительства.

Как отмечается, разработкой концепции будут заниматься сотрудники Минюста во главе с министром Александром Коноваловым совместно с коллегами из Минэкономразвития и его министром Максимом Орешкиным. Кроме того, принимать участие будут заинтересованные органы государственной власти и экспертные организации.

Координировать работу будет зампредседателя Правительства РФ Константин Чуйченко.

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