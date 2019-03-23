Курды объявили о победе над ИГИЛ в Сирии и конце "халифата"

Читайте также

Курды объявили о победе над ИГИЛ в Сирии и конце "халифата"

168

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По словам представителя SDF, военная победа достигнута благодаря полному освобождению деревни Багуз.

"Сирийские демократические силы" (SDF) заявили об окончательной победе над ИГИЛ*. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал представитель поддерживаемых США арабско-курдских отрядов Мустафа Бали.

SDF объявляют о полной ликвидации так называемого "халифата" и 100%-ном территориальном поражении ИГИЛ, — говорится в сообщении.

Бали отметил, что военная победа достигнута благодаря полному освобождению деревни Багуз. Он также подчеркнул, что борьба с остатками группировки продолжается.

Накануне сообщалось, что Пентагон проинформировал Трампа о полном уничтожении ИГИЛ в Сирии.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×