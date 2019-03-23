В Домодедово голый дебошир попытался прорваться на самолёт до Крыма

Голый мужчина попытался прорваться в самолёт рейса Москва — Симферополь "Уральских авиалиний" после того, как авиалайнер совершил посадку в московском аэропорту Домодедово, сообщает Пятый канал. Буйного пассажира задержали сотрудники полиции.
Уточняется, что он бросил вещи и снял с себя всю одежду после того, как прошёл регистрацию.
— Он все вещи скинул, сумку скинул и побежал, — рассказал сотрудник аэропорта.
Ранее Лайф рассказывал, как буйную москвичку сняли с рейса на Ямайку в аэропорту Шереметьево.
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