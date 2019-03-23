Барбра Стрейзанд оправдала педофилию Майкла Джексона его генами

Артистка считает, что вина за произошедшее в большей степени лежит на родителях мальчиков.

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд впервые прокомментировала новые обвинения против Майкла Джексона, которые прозвучали в фильме "Покидая Неверленд". В документальной ленте двое уже взрослых мужчин рассказали о том, как поп-идол растлевал их в возрасте с 7 до 14 лет.

— Его сексуальные потребности были родом из детства или уже заложены в его ДНК. Вы говорите, что он "приставал" к детям, но эти дети, как вы слышали из фильма, были рады находиться рядом с ним. Сейчас они оба женаты и у них есть дети, так что случившееся не убило их, — сказала артистка в интервью The Times.

Стрейзанд допускает возможность, что описанные в "Покидая Неверленд" события имели место. При этом, по её мнению, вина за произошедшее в большей степени лежит на родителях мальчиков, нежели на Джексоне.

Ранее Лайф писал, что после показа фильма "Покидая Неверленд" Джексона убрали из радиоэфира в Канаде. А создатели "Симпсонов" пообещали не показывать эпизод, озвученный певцом. К демаршу против кумира миллионов присоединился и рэпер Дрейк.