Новейшая российская ракета "изделие 305" отправлена на испытания в Сирию

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Новейшая российская ракета "изделие 305" отправлена на испытания в Сирию

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Вооружение создано для вертолёта Ми-28НМ, предназначено для уничтожения бронетехники и железобетонных укреплений.

Новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305" проходит испытания в боевых условиях в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Официальным подтверждением информации агентство не располагает.

Другой источник издания ранее сообщил, что "изделие 305", созданное для вертолёта Ми-28НМ, предназначено для уничтожения бронетехники и железобетонных укреплений. Максимальная дальность составляет более 25 км.

Ми-28НМ является модернизированной версией вертолёта Ми-28Н "Ночной охотник". Воздушное судно получило новый локатор и систему управления с элементами искусственного интеллекта.

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