Скворцова связала высокую смертность мужчин с алкоголем

Глава ведомства отметила, что ресурс смертности зависит от образа жизни и нужно воспитать культуру питья у молодёжи.

70% смертей российских мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением алкоголя, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на совещании по реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". Министр надеется, что через пять лет мужская смертность снизится до 530 человек на 100 тысяч населения, хотя и эта цифра останется почти в два раза больше, чем в ЕС.

— Сейчас базовый показатель смертности 2017 года — 735,7 человека на 100 тысяч населения, а выйти мы должны на 530. Показатель в Евросоюзе — 200–230. Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного мужского населения, мы будем всё равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти, — заявила Вероника Скворцова.

Самой уязвимой категорией населения РФ оказались граждане от 50 до 60 лет. Даже по статистике те, кто дожил до 55 лет, в среднем живут 79 лет.

— Таким образом, основные наши потери до 55 лет, максимально проблемы со здоровьем накоплены после 45–50 лет, — высказалась министр.

Она добавила, что в десятилетие от 50 до 60 лет умирает большое количество россиян. И это тот возраст, когда особо бережно нужно относиться к гражданам.

Ранее Скворцова рассказывала, что статистика охватывает также и "накопительную алкогольную смертность" от осложнений, вызванных злоупотреблением спиртным.