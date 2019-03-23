В "Нафтогазе" считают невыгодным предложение Медведчука о поставках газа из РФ

В компании уточнили, что весенние цены Европейского союза выгоднее предлагаемых "Газпромом".

В "Нафтогазе" сообщили, что в марте закупка природного газа из ЕС обходилась Киеву в $226 за 1 тысячу кубометров. Это на 6–13% дешевле озвученной лидером партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком цены, которая сложилась бы по контракту с "Газпромом".

— Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем $226 за тысячу куб. м. А на апрель цена снизилась до уровня около $217 за тысячу куб. м, — заявили в украинской компании.

В "Нафтогазе" отметили, что по действующему контракту, изменённому по решению Стокгольмского арбитража, российская компания должна продавать газ Киеву по цене на 48% дешевле стоимости, заявленной в первоначальном договоре.

Как ранее сообщал Лайф, тема поставки российского газа на Украину обсуждалась на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. После неё лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" допустил снижение стоимости российского газа для Киева на 25%.