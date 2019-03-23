В Татарстане представят к госнаграде полицейского, застрелившего убийцу коллеги

Сотрудника МВД Республики Татарстан, ликвидировавшего убийцу участкового полиции Динара Саматова, представят к государственной награде. Об этом рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, сообщает ИА "Татар-информ".
— Сотрудник полиции, который ликвидировал опасного преступника, будет представлен к государственной награде, — заявила Галимова.
Она уточнила, что семья погибшего при исполнении правоохранителя получит все предусмотренные законом выплаты. Поддержку родственникам Саматова окажут в МВД республики.
Напомним, 22 марта вооружённый ножом мужчина напал на полицейского у здания УВД в Нижнекамске. Он повалил правоохранителя и несколько раз пырнул его в шею. В результате нападения полицейский погиб, а злоумышленник был ликвидирован. После убийства полицейского СКР возбудил уголовное дело. Лайф публиковал кадры смертельного нападения.
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