Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео

В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой. Свидетелем зрелища стала американка Тори Горман, которая даже успела снять видео схватки.

— Это был момент, будто из National Geographic, — цитирует Daily Mail свидетельницу.

На эпичных кадрах разъярённый морской лев несколько раз подбрасывает свою жертву, которая без сил падает обратно в водную пучину. Это обычная тактика таких млекопитающих при охоте: лев выбирает себе жертву из небольших акул, затем набрасывается на неё, оглушает и съедает. Иногда схватки заканчиваются в пользу акулы, которая также не прочь перекусить львом.

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