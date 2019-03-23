Стали известны подробности нападения на полицейского в Белгородской области

Злоумышленника застали за попыткой ограбить магазин. Сдаваться он не захотел и набросился с ножом.

Мужчина, который напал на полицейского в городе Старый Оскол Белгородской области, оказался уголовником-рецидивистом. По данным телеграм-канала Life Shot, против него уже возбуждали два дела — за применение насилия против представителя власти и грабёж.

Сегодня утром злоумышленник попытался ограбить магазин. Однако ему помешали прибывшие на место происшествия полицейские. Сдаваться он не захотел и набросился с ножом на одного из правоохранителей.

Ранее Лайф писал, что полицейский был вынужден применить табельное оружие. Злоумышленник погиб.