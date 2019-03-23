Эксперты подсчитали, сколько россиян не пристёгиваются в машине

Согласно опросу, 15,5% автовладельцев или вовсе не пристёгиваются, или накидывают "лямку" на плечо при виде сотрудников ГИБДД.

Эксперты аналитического агентства "Автостат" совместно с издательством "За рулём" с 15 по 19 марта провели онлайн-опрос, в ходе которого выяснилось, что 15,5% автовладельцев не признают полезность ремней безопасности и пренебрегают ими, когда садятся за руль.

— Процент постоянно пристёгивающихся водителей должен, по идее, навевать благостные мысли о том, что народ наконец-то поумнел. Но почему-то не навевает. Я, например, с ходу не припомню, когда видел пристёгнутого таксиста, — рассказал эксперт "За рулём" Михаил Колодочкин.

Уточняется, что среди опрошенных 3,2% всегда не пристёгиваются, 2,9% накидывают ремни "в зависимости от настроения", а 2,4% делают это, только когда видят сотрудника ГИБДД.

Вместе с тем опрос показал, что большинство автомобилистов — 84,5% — всё же понимают важность ремней безопасности и пристёгиваются, когда садятся за руль.

Ранее Лайф сообщал, что столичным водителям советуют не торопиться с "переобувкой".