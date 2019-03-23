В Москве задержали напавшего на офис Сбербанка злоумышленника

В Москве задержали злоумышленника, совершившего нападение в одном из столичных отделений Сбербанка. Об этом рассказали в пресс-службе "Московского банка" Сбербанка, пишет РИА "Новости".
— Факт нападения подтверждаем, — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что нападавшего удалось задержать в результате оперативных действий сотрудников службы безопасности Сбербанка и правоохранителей.
В результате инцидента не пострадали ни клиенты, ни сотрудники отделения.
Ранее Лайф рассказывал, как в столице вор-неудачник попытался взорвать банкомат Сбербанка.
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