В Москве задержали напавшего на офис Сбербанка злоумышленника

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В Москве задержали напавшего на офис Сбербанка злоумышленника

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Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

В ходе инцидента клиенты и сотрудники банка не пострадали, ущерба отделению нанесено не было.

В Москве задержали злоумышленника, совершившего нападение в одном из столичных отделений Сбербанка. Об этом рассказали в пресс-службе "Московского банка" Сбербанка, пишет РИА "Новости".

Факт нападения подтверждаем, — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что нападавшего удалось задержать в результате оперативных действий сотрудников службы безопасности Сбербанка и правоохранителей.

В результате инцидента не пострадали ни клиенты, ни сотрудники отделения.

Ранее Лайф рассказывал, как в столице вор-неудачник попытался взорвать банкомат Сбербанка.

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