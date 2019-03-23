Наталия Орейро попросила у Путина российский паспорт

Легендарный "Дикий ангел" похвасталась, что уже выучила фразы на русском "хорошо", "что это", "я не знаю", "я люблю тебя" и другие.

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро попросила у президента РФ Владимира Путина российский паспорт. "Дикий ангел" обратилась к главе государства в эфире шоу "Вечерний Ургант".

— Давай, поехали! Путин, дай мне паспорт! — сказала певица и добавила, что "нет ни одного иностранца, который является более русским", чем она.

Орейро похвасталась, что почти знает язык — выучила "хорошо", "что это", "я не знаю", "я люблю тебя" и другие фразы на русском. Во время большого гастрольного тура, в рамках которого она побывает в 13 городах России, она будет исполнять песни со словами на русском.

Ранее Орейро уже призналась, что чувствует себя "почти русской". Для полного ощущения ей не хватает только российского гражданства.