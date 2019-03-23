Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде

Путешествие будет посвящено 200-летию открытия материка экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Кругосветка, как говорится в документе, будет проведена в 2019–2020 годах и посвящена 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Старт экспедиции запланирован к концу 2019 года, когда суда выйдут из своих портов: "Паллада" — из Владивостока, "Седов" — из Кронштадта, а "Крузенштерн" — из Калининграда. Знаковым событием станут встречи трёх парусников в Атлантике на участке плавания между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР).