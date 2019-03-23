Последние минуты агрессивного вора из Старого Оскола попали на видео

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Последние минуты агрессивного вора из Старого Оскола попали на видео

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Юрий Косов ранним утром пытался украсть бутылку водки. После нападения на полицейского он был убит.

Опубликовано видео из магазина в Белгородской области, где мужчина украл бутылку водки. Запись появилась в телеграм-канале Mash.

Отмечается, что местный житель Юрий Косов выпил одну бутылку прямо в магазине, а вторую попытался вынести. Был вызван наряд полиции.

Мужчина набросился на одного из правоохранителей с ножом, после чего стражу порядка пришлось применить табельное оружие. Косов был убит, сотрудник полиции — доставлен в больницу.

Как писал Лайф, инцидент произошёл ранним утром. Злоумышленник оказался уголовником-рецидивистом — против него уже возбуждали дела за применение насилия против представителя власти и грабёж.

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