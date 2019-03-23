Украинец открыл стрельбу по машинам и сбежал, бросив свой Maserati на месте ДТП

Местонахождение пустившегося в бега злоумышленника пытаются установить. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Водитель Maserati попал в ДТП в центре Киева. Во время ссоры с другими участниками аварии он достал пистолет и обстрелял машины оппонентов. Подробности происшествия сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

Инцидент случился 22 марта вечером на пересечении Парковой дороги и улицы Грушевского. Три иномарки — Maserati, Toyota и KIA — не поделили дорогу и столкнулись на повороте. В результате между водителями возникла перепалка.

— Водитель Maserati достал оружие и начал стрелять по КIА. После этого злоумышленник, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия, — уточнили в полиции.

Правоохранители изъяли стреляные гильзы для проведения экспертизы. Местонахождение пустившегося в бега злоумышленника пытаются установить. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Стрелку грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее Лайф писал, что в центре Львова кучер прогулочной кареты с лошадьми устроил ДТП и сбежал с места происшествия.