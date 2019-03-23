Путин назвал Башкирию одним из регионов-лидеров

Глава государства подчеркнул, что в республике создаются условия для привлечения серьёзных инвестиций.

Президент России Владимир Путин назвал современную Башкирию одним из регионов-лидеров. Глава государства направил в Уфу поздравительную телеграмму по случаю столетнего юбилея образования республики. Текст послания размещён на сайте Кремля.

— Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 100-летием образования Республики Башкортостан, — говорится в телеграмме.

По мнению главы государства, это событие стало важным этапом в истории национально­-государственного строительства в России и сыграло значимую роль в судьбе республики. В частности, как отметил Путин, это способствовало экономическому развитию, сохранению самобытных традиций, культурного и духовного наследия народов, проживающих в Башкортостане.

— Сегодня Башкортостан по праву считается одним из регионов-лидеров. Во многом благодаря созидательному труду жителей, продуманным управленческим решениям республика уверенно наращивает свой инновационный потенциал, — отметил российский лидер.

Президент особо подчеркнул, что в регионе создаются условия для привлечения серьёзных инвестиций, успешно реализуются проекты в сфере сельского хозяйства и промышленности, энергетики, транспортной и социальной инфраструктуры.