Евгения Медведева отказалась от макияжа и стала веганом

Российская фигуристка призналась, что уже два месяца не ест мясо и чувствует себя счастливой.

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что стала веганом и начала меньше пользоваться косметикой. Такое заявление фигуристка сделала на чемпионате мира по фигурному катанию в японском Сайтаме, где она завоевала бронзу, уступив второе место казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой. Победу одержала Алина Загитова.

Медведева призналась, что полностью перешла на растительное питание, не ест мясо уже два месяца и довольна своим самочувствием.

— Если зритель увидел во мне изменения, то это в том числе и заслуга питания натуральными продуктами. Для меня это важно, я чувствую себя более счастливой, — приводит её слова ТАСС.

Кроме того, спортсменка отметила, что теперь гораздо больше нравится себе без макияжа и чувствует себя отдохнувшей.

— Я сейчас намного больше себе нравлюсь без макияжа. Я не знаю, как это работает, но, возможно, меня окружают люди, которые считают, что я красивая. Я слышу: ты отдохнувшая, ты отлично выглядишь, — рассказала Медведева.

Ранее Лайф рассказал, что Медведева поздравила Загитову с победой на чемпионате мира.