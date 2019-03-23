Выданного Испанией экс-главу завода посадили к Мамаеву

Мужчина увлекается футболом. Ему уже сообщили о возможности заниматься спортом во время прогулок.

Испания экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве бывшего главу Осташковского кожевенного завода Леонида Парфёнова. Его содержат в Бутырском следственном изоляторе в одной камере с футболистом Павлом Мамаевым, сообщает ТАСС.

— Он был объявлен в международный розыск, задержан в Испании, — пояснил Иван Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы и заместитель руководителя Ассоциации защиты бизнеса.

Мельников уточнил, что Парфёнов, соседствующий с экс-игроком сборной России, увлекается футболом и занимался им, когда был в тюрьме в Испании.

Леонид Парфёнов возглавлял Осташковский кожевенный завод с конца 1990-х годов. В 2014 году предприятие стало испытывать серьёзные финансовые проблемы, после чего Парфёнов стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве.

Как ранее писал Лайф, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин остаются в СИЗО по меньшей мере до 8 апреля. Жена Мамаева сообщила, что футболист "Краснодара" находится в отличной физической форме — он бегает, отжимается на брусьях и крутит педали.