Послы стран G7 призвали власти Украины не допустить срыва выборов

Получение писем от дипломатов подтвердил сам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В адрес главы МВД Украины Арсена Авакова послы стран G7 отправили письмо с озабоченностью, что экстремистские группы могут сорвать процесс выборов президента в стране. Копии писем получило "Радио Свобода".

Письма к Авакову были написаны на украинском и английском языках, в них дипломаты Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании призвали принять меры, чтобы не было сорвано голосование.

— Группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями на Украине... Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства, — написала французский посол Изабель Дюмон от имени своих коллег.

Журналисты уверены, что под формулировкой "экстремистские движения" дипломаты имеют в виду активистов Национального корпуса и Национального ополчения.

9 марта представители Национального корпуса пытались заблокировать кортеж Петра Порошенко в Черкассах, пострадало 22 правоохранителя. А 16 марта тысячи радикалов вышли на майдан против Порошенко и его окружения, которые продавали украинским оборонным предприятиям контрабандные запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

Политологи заявляли, что Арсен Аваков может быть сам организатором митингов националистов против Петра Порошенко. Выборы президента должны состояться на Украине уже через неделю.