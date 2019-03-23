Татарстанские чиновники запретили бюджетникам заряжать телефоны на работе

Чиновники Балтасинского района Татарстана запретили работникам муниципальных учреждений заряжать личную технику и пользоваться электрическим чайником на рабочем месте. Об этом сообщает Kazanfirst.
Известно, что 22 марта в Сети появился соответствующий документ, подписанный руководителем районного исполнительного комитета Айдаром Хайрутдиновым. В нём чиновник требует завести журнал для учёта расхода электроэнергии.
— Также прошу взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии и установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждений, — сообщается в документе.
Подлинность документа подтвердили местные власти, но заверили, что меры предприняли не из-за соображений экономии, а для пожарной безопасности.
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