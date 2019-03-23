Татарстанские чиновники запретили бюджетникам заряжать телефоны на работе

Такие меры приняли в Балтасинском районе республики. Там заверили, что всё это ради соблюдения мер пожарной безопасности.

Чиновники Балтасинского района Татарстана запретили работникам муниципальных учреждений заряжать личную технику и пользоваться электрическим чайником на рабочем месте. Об этом сообщает Kazanfirst.

Известно, что 22 марта в Сети появился соответствующий документ, подписанный руководителем районного исполнительного комитета Айдаром Хайрутдиновым. В нём чиновник требует завести журнал для учёта расхода электроэнергии.

— Также прошу взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии и установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждений, — сообщается в документе.

Подлинность документа подтвердили местные власти, но заверили, что меры предприняли не из-за соображений экономии, а для пожарной безопасности.