Путин и Эрдоган в апреле проведут в Москве заседание Совета сотрудничества

Турецкий лидер также может посетить оперу "Троя", которая будет исполнена в столичном Большом театре.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля проведут в Москве заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух государств. Об этом РИА "Новости" сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о его скором визите в Россию.

Как сообщал Лайф, не исключено присутствие Эрдогана на турецкой опере "Троя", которая будет исполнена в Большом театре в Москве.