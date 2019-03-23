Путин и Эрдоган в апреле проведут в Москве заседание Совета сотрудничества

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Путин и Эрдоган в апреле проведут в Москве заседание Совета сотрудничества

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Реджеп Эрдоган, Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Турецкий лидер также может посетить оперу "Троя", которая будет исполнена в столичном Большом театре.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля проведут в Москве заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух государств. Об этом РИА "Новости" сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о его скором визите в Россию.

Как сообщал Лайф, не исключено присутствие Эрдогана на турецкой опере "Троя", которая будет исполнена в Большом театре в Москве.

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