На Бали россиянина задержали за контрабанду орангутана

Мужчина положил обезьяну в чемодан — хотел, чтобы она стала его домашним животным.

На Бали арестовали гражданина России, который пытался вывезти из Индонезии орангутана. Об этом сообщает агентство France Presse.

27-летний Андрей Жестков был задержан в аэропорту Денпасара вечером 22 марта во время досмотра багажа. В его чемодане нашли двухлетнего орангутана, спящего в корзине из ротанга.

— Мы считаем, что орангутану давали таблетки от аллергии, которые усыпили его. Мы нашли таблетки внутри чемодана. Жестков казался подготовленным, будто перевозит ребёнка, — рассказал сотрудник агентства по охране природы.

Indonesia busts Russian smuggling drugged orangutan



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Suspicious officers stopped Andrei Zhestkov and opened his luggage to find a two-year-old male... | https://t.co/G9blzSkwzz pic.twitter.com/V5uQ8UYrip — Rocketnews (@Rocketnews1) 23 марта 2019 г.

Для обезьяны россиянин упаковал детское питание и одеяла. В чемодане правоохранители также нашли живых гекконов и пять ящериц.

Жестков заявил, что охраняемые виды животных ему подарил друг — другой турист из России, уже покинувший Индонезию. За обезьяну на рынке на острове Ява он заплатил 3000 долларов.

За попытку вывоза животных россиянину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет и штраф в размере 7000 долларов.

По данным Международного союза охраны природы, орангутаны находятся под угрозой исчезновения — в мире их осталось около 100 тысяч.

Ранее Лайф рассказывал про самку орангутана, выжившую после 74 выстрелов.