Врач рассказала, стоит ли есть сало

Отмечается, что вреда организму не причинит кусок деликатеса размером с два пальца.

Любителям сала можно не отказываться от продукта полностью, поскольку он может обладать противовоспалительными свойствами, а также улучшать работу мозга и всего организма. Но при определённых способах приготовления. Об этом рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская "Главреду".

— Сало — полезный продукт, но при условии, что оно свежее, промороженное, но не солёное, не жареное, не копчёное и не варёное, — объяснила она.

По словам врача, без вреда для организма можно съесть кусок деликатеса размером с два пальца.

Ранее Минздрав Украины рассказал об опасности колбасы и призвал заменить её на сало.