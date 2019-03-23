Байкер провалился под лёд Байкала на мотофестивале Harley

Мотоциклисты устроили заезд, несмотря на то что сотрудники МЧС предупреждали их об опасности.

На Байкале байкер провалился под лёд недалеко от мыса Уляхта острова Ольхон во время мотофестиваля Baikal ice Harley challenge — 2019, который устроил центр Harley-Davidson. Об этом сообщает паблик "Я живу в Иркутске" со ссылкой на областной главк МЧС России.

Мотоциклиста спас его товарищ, а вот железного коня вытащить не удалось. Отмечается, что на месте провала глубина Байкала составляет более 40 метров.

При этом сотрудники МЧС предостерегали участников мероприятия от заезда из-за ненадёжного льда Байкала. Однако они проигнорировали рекомендации.

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