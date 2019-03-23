Байкер провалился под лёд Байкала на мотофестивале Harley

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Байкер провалился под лёд Байкала на мотофестивале Harley

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Фото: © VK/"Я живу в Иркутске"

Мотоциклисты устроили заезд, несмотря на то что сотрудники МЧС предупреждали их об опасности.

На Байкале байкер провалился под лёд недалеко от мыса Уляхта острова Ольхон во время мотофестиваля Baikal ice Harley challenge — 2019, который устроил центр Harley-Davidson. Об этом сообщает паблик "Я живу в Иркутске" со ссылкой на областной главк МЧС России.

<p>Фото: © VK / &#34;<a href="https://vk.com/live_irkutsk" target="_blank">Я живу в Иркутске</a>&#34;</p>

Мотоциклиста спас его товарищ, а вот железного коня вытащить не удалось. Отмечается, что на месте провала глубина Байкала составляет более 40 метров.

<p>Фото: © VK / &#34;<a href="https://vk.com/live_irkutsk" target="_blank">Я живу в Иркутске</a>&#34;</p>

При этом сотрудники МЧС предостерегали участников мероприятия от заезда из-за ненадёжного льда Байкала. Однако они проигнорировали рекомендации.

Ранее Лайф писал, что зрители сняли на видео ужасное столкновение цирковых мотоциклистов в Ливерпуле.

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