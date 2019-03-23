Байкер провалился под лёд Байкала на мотофестивале Harley

На Байкале байкер провалился под лёд недалеко от мыса Уляхта острова Ольхон во время мотофестиваля Baikal ice Harley challenge — 2019, который устроил центр Harley-Davidson. Об этом сообщает паблик "Я живу в Иркутске" со ссылкой на областной главк МЧС России.
Мотоциклиста спас его товарищ, а вот железного коня вытащить не удалось. Отмечается, что на месте провала глубина Байкала составляет более 40 метров.
При этом сотрудники МЧС предостерегали участников мероприятия от заезда из-за ненадёжного льда Байкала. Однако они проигнорировали рекомендации.
Ранее Лайф писал, что зрители сняли на видео ужасное столкновение цирковых мотоциклистов в Ливерпуле.
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