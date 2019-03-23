На акции КПРФ призвали не позволять Грудинину унижать бывшую жену

В Москве на акции КПРФ на проспекте Сахарова некоторые участники призвали партию не позволять её члену Павлу Грудинину унижать бывшую жену.

Они вышли на митинг с плакатами, на которых обращаются к партии и её лидеру Геннадию Зюганову с призывом "не прикрывать" олигарха Грудинина.

Напомним, ранее стремление Грудинина попасть в Госдуму связали с его нежеланием делить имущество. Дело в том, что он недавно развёлся с женой и по закону она претендует на часть совместно нажитого имущества. Отмечалось, что получение Грудининым мандата позволило бы ему получить депутатскую неприкосновенность.

Однако попасть в Госдуму Грудинину не удалось. ЦИК отказалась передать ему мандат, так как вскрылось, что на момент регистрации у него были иностранные счета. Грудинин оказался владельцем офшора в Белизе, который не был указан в его депутатской декларации.

Жена же Грудинина обратилась к МВД за защитой. В ведомстве заверили, что она будет обеспечена.