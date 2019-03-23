Активисты ПЦУ атаковали прихожан храма в Киевской области

Последователи новой религиозной организации требуют передать православный храм Украинской православной церкви.

Около сорока активистов ПЦУ во время православного Великого поста окружили храм Рождества Пресвятой Богородицы в городе Иванкове Киевской области. Они выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес прихожан и настоятеля прихода архимандрита Лонгина, сообщает украинское издание "Вести".

Уточняется, что среди агрессивно настроенных сторонников ПЦУ, большинство активистов Киевского патриархата из соседних Иванкову сёл. Они требуют передать храм новой организации.

После того как Константинопольский патриархат выдал Православной церкви Украины томос об автокефалии, множество приходов, отказавшихся перейти в новую религиозную организацию, стали поджигать или захватывать силой. Так, неизвестные атаковали церкви в Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областях и других регионах Украины.