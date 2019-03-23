На Украине бесплатно прооперируют мужчину, отрезавшего себе ногу из-за гангрены

Сам украинец морально готов к операции и очень рад тому, что наконец-то его избавят от боли, из-за которой он долгое время страдал.

Медики города Ахтырка Сумской области бесплатно прооперируют мужчину, который сам себе отрезал ногу кухонным ножом из-за гангрены. Об этом сообщает местное издание "Роксолана Макси" на своей странице в "Фейсбуке".

22 марта местный житель был доставлен в городскую больницу. Отмечается, что бесплатным будет и весь курс лечения.

— Владимир морально готов к операции и очень рад тому, что наконец-то его избавят от боли, из-за которой он долгое время страдал, — говорится в сообщении.

Из-за гангрены нога украинца начала гнить, и мужчина страдал от боли. Он отрезал конечность и выбросил её возле моста на одной из улиц. Ногу нашёл пёс и принёс своей хозяйке. Та, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы.