На Украине бесплатно прооперируют мужчину, отрезавшего себе ногу из-за гангрены

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На Украине бесплатно прооперируют мужчину, отрезавшего себе ногу из-за гангрены

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Сам украинец морально готов к операции и очень рад тому, что наконец-то его избавят от боли, из-за которой он долгое время страдал.

Медики города Ахтырка Сумской области бесплатно прооперируют мужчину, который сам себе отрезал ногу кухонным ножом из-за гангрены. Об этом сообщает местное издание "Роксолана Макси" на своей странице в "Фейсбуке".

22 марта местный житель был доставлен в городскую больницу. Отмечается, что бесплатным будет и весь курс лечения.

Владимир морально готов к операции и очень рад тому, что наконец-то его избавят от боли, из-за которой он долгое время страдал, — говорится в сообщении.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/roxolana1996?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBTbuQ4lN8jglCMaor4ZsYHx8yzLYCIwmOdZgix-WlGVzHAuHmssecWslbBpZZeef1hFHFFBN9PoEq4&tn-str=%2AF" target="_blank">Роксолана Макси</a></p>

Из-за гангрены нога украинца начала гнить, и мужчина страдал от боли. Он отрезал конечность и выбросил её возле моста на одной из улиц. Ногу нашёл пёс и принёс своей хозяйке. Та, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы.

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