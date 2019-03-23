Конюхов попал в смертельно опасный шторм у берегов Южной Америки

Рекордсмен написал сообщение о том, что не различает ни океана, ни неба, вокруг лишь сплошная вода.

Путешественник Фёдор Конюхов, который находится к кругосветном плавании на вёсельной лодке, попал в серию штормов у берегов Южной Америки. Последний и сильнейший накрыл судно россиянина 22 марта в 20:00.

— Океан слился с небом. Горизонт пропал. Нет ни океана, ни неба. Сплошная летящая вода, — написал путешественник-рекордсмен СМС, текст которого приводится на его официальном сайте.

Разбушевавшаяся стихия представляет реальную угрозу жизни Конюхова, рассказал журналистам его друг и сподвижник Вадим Цыганов. Согласно прогнозу, штормы будут атаковать лодку на протяжении ещё четырёх суток. Они движутся с нарастающей мощью тем же курсом, что и знаменитый путешественник, — в пролив Дрейка.

Напомним, что Конюхов отправился в одиночное кругосветное путешествие в конце прошлого года. Он стартовал из новозеландского города Данидин 6 декабря и за это время уже установил промежуточный рекорд — 62 дня в Южном океане на вёсельной лодке.