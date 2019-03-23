В Таиланде арестовали россиянина, которого разыскивали по линии Интерпола

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В Таиланде арестовали россиянина, которого разыскивали по линии Интерпола

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Фото: © Thailand Immigration Bureau

В местной полиции заявили, что мужчина представляет угрозу для общества и национальной безопасности.

В районе Чалонг на острове Пхукет арестован гражданин РФ Игорь Третьяков, которого российские власти подозревают в шантаже и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба иммиграционного бюро Таиланда.

Мужчина был объявлен в розыск по линии Интерпола. Его арест был произведён в сотрудничестве с Посольством России. В Таиланде россиянин находился по туристической визе.

Глава иммиграционной полиции Таиланда Сурачат Хакпарн отметил, что мужчина опасен и был частью "русской мафии".

Господин Третьяков считается человеком, представляющим угрозу для общества и способным нанести серьёзный ущерб общественной безопасности и национальной безопасности. Мы отозвали его разрешение на пребывание в Таиланде, и, как человек, разыскиваемый иностранным правительством, он будет депортирован на родину, — заявил Сурачат Хакпарн.

В ближайшее время Третьякова ожидает депортация в Россию.

Ранее Лайф сообщал, что в Таиланде задержали россиянина, который прятался там четыре года после ряда мошеннических финансовых операций в РФ.

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