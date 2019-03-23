Ветеран ФСБ объяснил, почему Порошенко не попал бы в разведку

По словам Александра Михайлова, этому могли помешать психологические особенности будущего украинского лидера.

Президент Украины Пётр Порошенко не смог бы работать в спецслужбах из-за своего характера. Такое мнение РИА "Новости" высказал генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

Ветеран ФСБ напомнил, что перед тем, как кандидат поступает на работу в спецслужбы, он проходит медосмотр, а также психологическое тестирование, а у президента Украины могли быть "психологические особенности". По словам Михайлова, в советское время разведчики относились к тем гражданам СССР, кто работал за рубежом, а это могло стать основанием для желания Порошенко удовлетворить своё тщеславие.

Генерал-майор также отмечает, что корыстный склад характера препятствует успешной работе в разведке, которая базируется на доверительном контакте.

— Вы посмотрите сейчас на Порошенко — в его глазах застыл бессмертный образ "голубого воришки", как у Ильфа и Петрова, вот эти его заискивания перед одними людьми и надменность по отношению к другим, — сказал Михайлов.

Напомним, ранее украинский генерал, экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что в студенческие годы Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили изъявляли желание работать в советских спецслужбах. По его словам, с будущими политиками контактировали, чтобы понять, какие они люди и какой у них уровень подготовки.