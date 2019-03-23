Су-27 дважды за день поднимались, чтобы сопроводить натовские B-52 у границ

За последние десять дней самолёты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полётов над Балтийским морем.

Истребители дежурных сил ПВО России дважды за сутки поднимались в небо сопроводить стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США. Бомбардировщики выполняли полёт вдоль границ России над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает Минобороны РФ на своей странице во "ВКонтакте".

— Два американских самолёта были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение, — сообщает оборонное ведомство.

Вчера Лайф приводил недельную сводку: разведку у границ РФ вёл 21 летательный аппарат. Нарушений воздушного пространства не зафиксировано.