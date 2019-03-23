Су-27 дважды за день поднимались, чтобы сопроводить натовские B-52 у границ

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Су-27 дважды за день поднимались, чтобы сопроводить натовские B-52 у границ

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

За последние десять дней самолёты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полётов над Балтийским морем.

Истребители дежурных сил ПВО России дважды за сутки поднимались в небо сопроводить стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США. Бомбардировщики выполняли полёт вдоль границ России над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает Минобороны РФ на своей странице во "ВКонтакте".

Два американских самолёта были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение, — сообщает оборонное ведомство.

Вчера Лайф приводил недельную сводку: разведку у границ РФ вёл 21 летательный аппарат. Нарушений воздушного пространства не зафиксировано.

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