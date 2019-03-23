Полиция изъяла документы министерств Ингушетии после проверки госконтрактов

Сотрудники МВД Ингушетии после проверки законности расходования бюджетных средств по госконтракту изъяли финансовую и техническую документацию нескольких министерств и ведомств, сообщает РИА "Новости".
Денежные средства были выделены из федерального и республиканского бюджетов для реализации проекта "Строительство инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары в Республике Ингушетия".
Уточняется, что проверку проводили 21 и 22 марта. В каких именно структурах это происходило, не уточняется.
Ранее Лайф писал, что ФСБ ищет пропавшие миллионы гособоронзаказа.
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