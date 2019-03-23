Полиция изъяла документы министерств Ингушетии после проверки госконтрактов

Проверка коснулась расходов денежных средств на проект создания инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья.

Сотрудники МВД Ингушетии после проверки законности расходования бюджетных средств по госконтракту изъяли финансовую и техническую документацию нескольких министерств и ведомств, сообщает РИА "Новости".

Денежные средства были выделены из федерального и республиканского бюджетов для реализации проекта "Строительство инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары в Республике Ингушетия".

Уточняется, что проверку проводили 21 и 22 марта. В каких именно структурах это происходило, не уточняется.

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